LIVE Primavera, Verona-Inter 1-0: Agbonifo mette il turbo, palla in rete!

Ventunesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dai successi contro Sassuolo ed Empoli, affronta nel turno infrasettimanale il Verona di Sammarco. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Calligaris, Re Cecconi e Zanchetta, convocati in Prima Squadra, oltre allo squalificato Zouin e agli infortunati Alex Perez e Zarate, a cui si aggiunge Quieto, in Venezuela per il Sudamericano Sub 20. In porta c'è Zamarian, in difesa si rivede dopo la lunga assenza Garonetti, davanti rientra De Pieri dopo aver scontato il turno di stop. Nuova chance da titolare per Mosconi. Calcio di inizio alle ore 16.