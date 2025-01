Seconda vittoria consecutiva per l'Inter di Zanchetta che, dopo aver battuto il Sassuolo, archivia anche la pratica Empoli e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, a 2 punti dalla Roma capolista. La Primavera nerazzurra si impone di misura grazie al tocco sotto misura di Lavelli allo scadere del primo tempo, sul quale è decisiva la deviazione nelle propria porta di Bembnista.

Senza Topalovic e Zanchetta, rimasti a disposizione della Prima Squadra, e De Pieri, squalificato, l'Inter scende in campo con due importanti novità nell'undici iniziale: Bovo in cabina di regia e Mosconi in attacco, entrambi al rientro da titolare dopo più di 3 mesi. Tante occasioni sprecate dai nerazzurri, bravi a rimanere in controllo del match senza soffrire, ma che peccano di cinismo sotto porta. A inizio ripresa l'Empoli rimane in 10 per l'espulsione di Matteazzi, poco più di un quarto d'ora dopo la parità numerica viene ristabilita a causa della seconda ammonizione rimediata da Zouin.