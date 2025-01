Terza vittoria consecutiva per l'Inter Primavera, che batte il Verona in trasferta e aggancia così Roma e Sassuolo al primo posto in classifica a quota 40 punti (giallorossi con una gara in meno).

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Verona in divisa blu, Inter in maglia bianca da trasferta.

Altro rischio in costruzione dal basso per l'Inter, per poco Bovo non perde una palla sanguinosa al limite dell'area.

Occasione per l'Inter: grande ripartenza, combinazione Venturini-De Pieri, palla per Spinaccè che spara di prima intenzione con il sinistro, Magri respinge in calcio d'angolo.

Ventunesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dai successi contro Sassuolo ed Empoli, affronta nel turno infrasettimanale il Verona di Sammarco. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Calligaris, Re Cecconi e Zanchetta, convocati in Prima Squadra, oltre allo squalificato Zouin e agli infortunati Alex Perez e Zarate, a cui si aggiunge Quieto, in Venezuela per il Sudamericano Sub 20. In porta c'è Zamarian, in difesa si rivede dopo la lunga assenza Garonetti, davanti rientra De Pieri dopo aver scontato il turno di stop. Nuova chance da titolare per Mosconi. Calcio di inizio alle ore 16.