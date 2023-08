LIVE – Psg-Inter 0-0 all’intervallo: gara aperta, pericolosi i francesi nel primo tempo

TOKYO – Seconda uscita internazionale per l’Inter di Simone Inzaghi che alle 12.00 (ora italiana) affronterà il PSG dell’ex Skriniar. Gara che sancirà la fine della tournèe in Giappone per la truppa nerazzurra che rientrerà...

TOKYO - Seconda uscita internazionale per l'Inter di Simone Inzaghi che alle 12.00 (ora italiana) affronterà il PSG dell'ex Skriniar. Gara che sancirà la fine della tournèe in Giappone per la truppa nerazzurra che rientrerà in Italia per completare la preparazione pre campionato. Tanti i nodi da sciogliere per il tecnico interista che dovrebbe comunque schierare tra i pali Stankovic vista l'assenza del primo portiere (con Sommer oramai in dirittura d'arrivo). Ci sarà spazio per tutti, come dimostrato nella prima uscita asiatica con l'Al Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo. Lautaro dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Thuram con Mkhitaryan che appare recuperato e potrebbe avere un maglia da titolare.