LIVE, Salisburgo-Inter 1-1: Konate apre le danze, Pavlovic offre il pareggio

Trasferta in Austria per la penultima amichevole del precampionato, con Inzaghi che deve fare a meno di Acerbi e Lautaro, ma può testare per la prima volta il portiere svizzero

L'Inter giocherà a Salisburgo il penultimo test amichevole dell'estate 2023 dopo le vittorie ad Appiano Gentile su Lugano e Pergolettese, il pareggio a Osaka in Giappone contro l'Al-Nassr e la vittoria in rimonta sul Paris Saint-Germain a Tokyo. Non ci saranno Lautaro Martinez e Francesco Acerbi dopo il problema muscolare accusato lunedì che lo lascia in dubbio per l'esordio di campionato contro il Monza, sarà invece presente Yann Sommer, ufficializzato soltanto due giorni fa dal Bayern Monaco.