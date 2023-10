Thuram, Lautaro e Calha matano il Toro: Inter temporaneamente in vetta alla classifica

Vittoria pesante quanto importante per l'Inter di Simone Inzaghi che disputa un ottimo secondo tempo e batte per 3-0 il Torino. Dopo un primo tempo molto deludente, la squadra nerazzurra nella seconda frazione, anche grazie ai cambi, alza il ritmo e vince grazie ai gol di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore nel finale. L'Inter è temporaneamente in vetta alla classifica in attesa del match di domani sera tra Milan e e Juventus.