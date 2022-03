Liverpool-Inter 0-1 risultato finale: Lautaro non basta, nerazzurri fuori

L'Inter non trova l'impresa ad Anfield. I nerazzurri passano ad Anfield per 1 a 0 grazie al gol di Lautaro ma non basta

LIVERPOOL - L'Inter è la sesta squadra italiana a vincere ad Anfield ma non basta. I nerazzurri superano per 1 a 0 il Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi ma escono dalla competizione per differenza reti con la partita d'andata. Nerazzurri che con Lautaro ci provano sfoggiando una prestazione che per carattere deve rasserenare gli animi dei tifosi ma proprio sul più bello, a vantaggio ottenuto, gli uomini di Inzaghi si ritrovano in inferiorità numerica per espulsione di Sanchez.

LIVERPOOL 0-1 INTER

22:58 - 8 mar TERMINA AD ANFIELD L'INTER ESCE VITTORIOSA PER 1 A 0 MA NON BASTA. NERAZZURRI FUORI DALLA CHAMPIONS 90° 22:53 - 8 mar CINQUE MINUTI DI RECUPERO 88° 22:51 - 8 mar Apertura per Robertson che ha campo, avanza l'esterno, palla al centro, bene Skriniar in copertura 84° 22:47 - 8 mar AMMONITO BASTONI 83° 22:46 - 8 mar SOSTITUZIONE LIVERPOOL - FUORI JOTA DENTRO DIAZ 83° 22:46 - 8 mar SOSTITUZIONE INTER - FUORI CALHANOGLU DENTRO VECINO 82° 22:46 - 8 mar Sventagliata di Skriniar per Darmian, suggerimento lungo per l'esterno, rimessa dal fondo Liverpool 79° 22:43 - 8 mar Si lotta su ogni pallone, fallo di Henderson su Perisic, scintille tra i due, calcio di punizione Inter 75° 22:39 - 8 mar Altro palo di Salah, imbeccato da Manè l'egiziato incrocia e centra nuovamente il legno 74° 22:37 - 8 mar SOSTITUZIONE INTER - DENTRO GAGLIARDINI, CORREA E DARMIAN FUORI LAUTARO BROZOVIC E DUMFRIES 71° 22:34 - 8 mar Problemi per Brozovic, il croato si siede a terra non sembra potercela fare 70° 22:33 - 8 mar AMMONITO MANE' 69° 22:33 - 8 mar Nerazzurri che abbassano il loro baricentro concedendo campo ai reds 66° 22:29 - 8 mar Fermato Manè in posizione irregolare 64° 22:28 - 8 mar SOSTITUZIONE LIVERPOOL - FUORI JONES E THIAGO DENTRO KEITA E HENDERSON 62° 22:26 - 8 mar ESPULSO SANCHEZ 61° 22:24 - 8 mar RETEEEE!!!! LAUTARO!!! STREPITOSO IL TORO!!! CONCLUSIONE IN DIAGONALE PALLA SOTTO IL SETTE!!!! 60° 22:24 - 8 mar Buona apertura di Calha per D'Ambrosio che riceve ma sbaglia il controllo. Buona occasione per i nerazzurri 60° 22:23 - 8 mar Affondo Inter! Palla di Brozovic per Sanchez, velo del cileno, palla per Lautaro che dal limite conclude, tiro deviato in corner 58° 22:22 - 8 mar Buona ripartenza di Perisic che raccoglie lo spunto di Vidal, palla per Calha che prova la conclusione di prima intenzione dal limite, tiro murato 56° 22:19 - 8 mar Leva il piede dall'acceleratore il Liverpool che comunque trova con maggiore frequenza il varco per passare. Bene D'Ambrosio in copertura su Manè 51° 22:15 - 8 mar Occasione clamorosa Liverpool con Salah che approfitta di un'uscita infelice di Handanovic e a porta vuota centra in pieno il palo 48° 22:11 - 8 mar Combinazione sulla corsia sinistra, Perisic-Sanchez, traversone del croato, deviato, palla su Alisson 47° 22:10 - 8 mar Calcio di punizione di Calhanoglu, palla tagliata a centro area, in tuffo ci prova Sanchez ma il cileno è in fuorigioco 46° 22:09 - 8 mar Avvio aggressivo dei nerazzurri, palla di Sanchez per Vidal che al limite non controllo, riparte il Liverpool ma l'Inter recupera subito palla 22:08 - 8 mar INIZIA LA RIPRESA 22.07 22:07 - 8 mar SOSTITUZIONE INTER - FUORI DE VRIJ DENTRO D'AMBROSIO 22.07 22:07 - 8 mar Tornano in campo le due squadre, Simone Inzaghi getta nella mischia D'Ambrosio per De Vrij 21:52 - 8 mar TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO AD ANFIELD, SQUADRE A RIPOSO SUL RISULTATO DI 0 A 0 50° 21:50 - 8 mar AMMONITO VIDAL 45° 21:45 - 8 mar CINQUE MINUTI DI RECUPERO 43° 21:44 - 8 mar Ottima copertura di Bastoni su incursione di Manè 41° 21:42 - 8 mar Calcio di punizione Inter da posizione defilata, ci prova Calhanoglu, conclusione su Alisson che respinge in area reds ma nessun nerazzurro pronto alla ribattuta 39° 21:40 - 8 mar AMMONITO DIOGO JOTA 38° 21:39 - 8 mar Spunto di De Vrij, palla per Perisic che innesca subito Sanchez, il cileno fermato in posizione irregolare 37° 21:38 - 8 mar Primo corner per l'Inter, palla calciata sul secondo palo, in anticipo su tutti Van Dijk che allontana 33° 21:34 - 8 mar Esce bene l'Inter nello stretto, palla di Brozovic per Lautaro, corridoio per il Toro ma Van Dijk recupera e anticipa l'argentino 32° 21:32 - 8 mar Fase di pressione del Liverpool ora con l'Inter in affanno che però regge l'onda d'urto 30° 21:31 - 8 mar Calcio di punizione Liverpool, palla al centro, girata di Matip, palla sulla traversa 28° 21:29 - 8 mar RIPRENDE IL GIOCO 24° 21:25 - 8 mar Gioco fermo, problemi nella curva del Liverpool 23° 21:24 - 8 mar Regge bene in difesa l'Inter che riesce a chiudere ogni varco al Liverpool che non sembra ancora aver messo la quinta ma rimane in attesa dei nerazzurri 21° 21:22 - 8 mar BUona transizione dell'Inter, Calha recupera palla a centrocampo, scarico per Sanchez, velo del cileno a favorire Lautaro che prova ad entrare in area ma viene tamponato da Alexander-Arnold 19° 21:20 - 8 mar Intervento scomposto di Fabinho su Vidal, il cileno guadagna un calcio di punizione nella zona di centrocampo 17° 21:18 - 8 mar Strappo di Sanchez, buono spunto del cileno che cerca il corridoio per Perisic, Alexander-Arnold ci mette un pezzo e impedisce che il pallone arrivi a destinazione 15° 21:16 - 8 mar Secondo corner per il Liverpool, ci prova Van Dijk, conclusione centrale 14° 21:15 - 8 mar Robertson vince un duello con Dumfries, mette palla al centro, bene Bastoni nella lettura ad anticipare Manè 12° 21:13 - 8 mar Sventagliata di Bastoni per Perisic, ha campo il croato ma il suggerimento è troppo lungo 10° 21:10 - 8 mar Buona trama dei nerazzurri, lavora benissimo Brozovic in mezzo al campo, palla per Perisic che affonda ma mette al centro un traversone telefonato per Alisson 8° 21:09 - 8 mar Copertura di De Vrij su Robertson, primo tiro dalla bandierina per i Reds 6° 21:07 - 8 mar Buona manovra dell'Inter, affondo di Perisic, palla sul secondo palo, Vidal scarica per Dumfries che ci prova da fuori. Conclusione debole, facile per Alisson 5° 21:05 - 8 mar Fallo in attacco di Jota su Bastoni, calcio di punizione Inter 4° 21:04 - 8 mar Traversone di Dumfries per Lautaro, anticipato di testa da Van Dijk 3° 21:03 - 8 mar Buona ripartenza Inter con Brozovic che innesca Vidal ma il cileno si attarda e perde palla a centrocampo, riparte il Liverpool bene Skriniar in copertura 1° 21:01 - 8 mar Buona apertura di De Vrij per Perisic, non si capiscono i due con l'esterno che non riesce ad arpionare il pallone 21:00 - 8 mar SALE LA TENSIONE, SQUADRE SCHIERATE IN CAMPO. INIZIA LIVERPOOL-INTER. PARTITI! 20.56 20:56 - 8 mar Squadre in campo, Inter in completo nero, Liverpool in consueta divisa rossa 20.52 20:52 - 8 mar Tutto pronto ad Anfield per la gara tra Liverpool e Inter, squadre pronte a fare il loro ingresso in campo 20.43 20:44 - 8 mar Emozioni ad Anfield dove risuona Imagine accolta dagli applausi del pubblico presente sugli spalti 20.39 20:39 - 8 mar Cresce l'attesa ad Anfield per la gara tra Liverpool e Inter, squadre che stanno ultimando il riscaldamento per partita prima di tornare negli spogliatoi e prepararsi per il match 19:57 - 8 mar CALCIO D'INIZIO ORE 21.00

Nerazzurri che si presentano ad Anfield contro il favore dei pronostici, il risultato maturato nella gara d'andata non avrebbe fatto sperare nemmeno il più ottimista tra i tifosi e invece la buona sorte accompagna la truppa di Inzaghi che alimenta i sogni di speranza dei nerazzurri che trovano nella ripresa il vantaggio grazie ad un eurogol di Lautaro che accende le speranze.

Speranze che vengono meno due minuiti dopo quando Sanchez rimedia il secondo giallo per un intervento scomposto e guadagna gli spogliatoi in anticipo. Gara che si accende ma il Liverpool in superiorità numerica inizia ad amministrare la gara con maggiore intensità lasciando spazio a qualche flebile ripartenza dell'Inter che non può arrivare a bersaglio nel migliore dei modi. Piove sul bagnato con Brozovic costretto ad abbandonare il terreno di gioco, allora dentro Gagliardini, Darmian e Correa per cercare lo slancio. Slancio che però non arriva. Passa il Liverpool, un punizione pesante per i nerazzurri che escono dalla competizione tra gli applausi dei tanti sostenitori volati in Inghilterra.

Queste le scelte dei due tecnici

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 17 Jones, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Kelleher, 7 Milner, 8 Keita, 12 Gomez, 14 Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Diaz, 27 Origi, 67 Elliott.

Allenatore: Jürgen Klopp.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Squalificati: Barella (I).

Diffidati: -

Arbitro: Antonio Matheu Lahoz (ESP).

Assistenti: Roberto del Palomar, Pau Cebrián Devís (ESP).

Quarto Uomo: Ricardo de Burgos (ESP).

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP).

Assistente VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).