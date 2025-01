Diciannovesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Torna a vincere l'Inter di Andrea Zanchetta, che ritrova il successo che in campionato mancava da 3 partite. La Primavera nerazzurra batte 2-1 il Sassuolo campione d'Italia in carica, dopo aver giocato tutto il secondo tempo in inferiorià numerica a causa dell'espulsione di De Pieri. Prestazione di carattere, voglia e determinazione da parte di Alexiou e compagni, che si rilanciano in classifica portandosi al quarto posto a quota 34 punti.

Ottimo primo tempo dell'Inter, che passa in vantaggio dopo 9 minuti proprio grazie a una zampata del capitano. I nerazzurri continuano a macinare gioco e trovano il raddoppio grazie a un autogol di Benvenuti. Allo scadere del primo tempo arriva l'episodio che cambia l'andamento del match: De Pieri viene espulso per un'entrata in ritardo su Lopes e lascia i suoi in 10. Nella ripresa il Sassuolo attacca a testa bassa e accorcia le distanze con Knezovic: nell'occasione Calligaris non è perfetto, ma il portiere interista si riscatta con due grandi parate. L'Inter resiste e alla fine conquista meritatamente i 3 punti.

19:59 Non c'è più tempo! L'Inter batte il Sassuolo con il punteggio di 2-1! 92' Ammonito Calligaris per perdita di tempo. 91' Assedio Sassuolo: ci prova Minta, palla alta. Concessi 5 minuti di recupero. 88' Che occasione per l'Inter! Bovo ruba palla e lancia Lavelli, che si beve in velocità Corradini e incrocia con il sinistro, il suo diagonale termina a un soffio dal palo. 84' Cambio per il Sassuolo: tocca a Frangella, esce Di Bitonto. 79' Ancora Sassuolo: grandissima parata sul tiro a colpo sicuro di Parlato. 77' Cambio per l'Inter: entra Lavelli per Spinaccè. 76' Sassuolo ancora pericoloso: botta dalla distanza di Knezovic, palla che sfiora la traversa. 75' Cambio per il Sassuolo: esce Lopes, al suo posto Daldum. 72' Cambio per l'Inter: dentro Mosconi per Zouin. 67' GOL DEL SASSUOLO: sinistro dalla distanza di Knezovic, Calligaris è impreciso e si fa sfuggire il pallone. 66' Contropiede Inter, Zouin accelera e salta netto il suo avversario, palla in mezzo forte e tesa, si salva il Sassuolo. 63' Punizione dalla sinistra per l'Inter: il traversone di Cocchi diventa un tiro, palla sopra la traversa. 58' Ammonito Lopes, entrata dura su Topalovic. 49' Occasionissima per il Sassuolo: Sandro colpisce da distanza ravvicinata, riflesso incredibile di Calligaris che si oppone alla conclusione dell'attaccante neroverde. 46' Due cambi anche per il Sassuolo: entrano Minta e Sandro, escono Vedovati e Weiss. 46' Subito un cambio per l'Inter: dentro Bovo per Zanchetta. 19:08 Comincia la ripresa. 18:50 Finisce qui il primo tempo di Inter-Sassuolo. Concessi 2 minuti di recupero. 42' Espulso De Pieri: il numero 30 dell'Inter si allunga il pallone e prova a riprenderlo in scivolata, colpendo Lopes. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. 40' De Pieri rimane a terra dopo un colpo alla testa: interviene lo staff medico dell'Inter. 37' Si accende De Pieri: dribbling secco e sinistro a giro dalla distanza, Scacchetti con la piunta delle dita alza sopra la traversa. 32' Azione manovrata del Sassuolo, Cocchi chiude e allontana. 25' GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEER!! AUTOGOL DI BENVENUTI!! Cross dalla sinistra di Cocchi, sul secondo palo arriva Venturini che colpisce e trova la deviazione decisiva di Benvenuti! 23' Knezovic prova a sorprendere Calligaris da centrocampo, il portiere dell'Inter indietreggia e blocca in due tempi. 14' Sassuolo pericoloso: grande assist di Knezovic per Bruno, la sua conclusione viene murata da Alexiou. 9' GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEER!! ALEXIOUUUUUUUUUU!! Punizione battuta da Zanchetta, mischia in area, arriva il capitano che anticipa Scacchetti e mette la palla in rete! 6' Ancora Inter: Aidoo si libera sulla destra e calcia, Scacchetti respinge in corner. 5' Risposta immediata del Sassuolo: l'ex Vedovati si libera per il tiro, il suo destro termina fuori non di molto. 4' Inter vicinissima al gol: Scacchetti rinvia addosso a Venturini, palla che per pochissimo non termina in fondo al sacco. 18:03 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 18:00 L'arbitro fa osservare un minuti di silenzio in memoria di Fabio Cudicini. 17:59 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sassuolo in maglia bianca. 17:50 Finisce la fase di riscaldamento: squadre negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 17:20 Comincia la fase di riscaldamento.

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Bologna, l'Inter di Andrea Zanchetta cerca il riscatto in campionato dopo le sconfitte contro Roma e Juventus: la Primavera interista ospita il Sassuolo di Emiliano Bigica, secondo in classifica a 2 punti dalla Roma capolista. Il tecnico nerazzurro ritrova Topalovic, reduce dagli impegni con la Prima Squadra. In difesa rientrano Re Cecconi e Cocchi, in avanti conferma per Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 18.

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou (C), 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinacce, 25 Zouin. A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 14 Bovo, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 26 Garonetti, 28 Romano. Allenatore: Andrea Zanchetta

SASSUOLO (4-3-2-1): 1 Scacchetti; 99 Parlato, 64 Corradini, 5 Di Bitonto, 3 T. Benvenuti; 15 Weiss, 18 Lopes, 10 Leone; 21 Bruno (C), 7 Knezovic; 90 Vedovati. A disposizione: 75 Vigano, 2 G. Benvenuti, 4 Macchioni, 8 Seminari, 11 Sandro, 13 Daldium, 23 Tomsa, 31 Bolondi, 36 Minta, 70 Cardascio, 80 Frangella. Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Palla-Chichi