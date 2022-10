Primavera, Inter-Atalanta 1-1 risultato finale: Esposito non basta, ancora niente vittorie

Ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra pareggia 1-1 contro l'Atalanta, al termine di una buona gara contraddistinta dal grave errore di Calligaris nel primo tempo. Esposito, al primo gol con l'Under 19 interista, evita la sconfitta. Terzo pareggio consecutivo in casa per l'Inter, a fronte di 3 sconfitte in trasferta, per un totale di 3 punti che rendono la classifica ancora pericolante. Tante novità di formazione per Chivu, "costretto" a schierare un'undici sperimentale a causa di infortuni e calciatori convocati in Prima Squadra: debutto assoluto per Biral, prima convocazione per i 2005 Delvecchio, Berenbruch, Quieto e Diallo. Parte bene l'Inter, che nei primi minuti va più volte vicina al vantaggio con Owusu, Bonavita e Martini. Nella seconda metà di frazione crescono gli ospiti, ma la difesa interista regge senza particolari affanni. L'episodio che cambia la partita arriva allo scadere del primo tempo: Calligaris sbaglia un'uscita elementare, la palla sbatte sulla schiena di De Nipoti e finisce in rete.