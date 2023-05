Primavera, Inter-Empoli 2-0: Esposito e Carboni su rigore, nerazzurri a -2 dai playoff

L'Inter Primavera di Chivu stende 2-0 l'Empoli e colleziona la quarta vittoria di fila in campionato che avvicina i nerazzurri alla zona playoff. La rete di Francesco Pio Esposito al 43' su calcio di rigore - tocco di braccio di Guarino - apre le marcature per i nerazzurri che soffrono solo sul finire di prima frazione quando i toscani colgono una traversa e un palo nel giro di un minuto. Nella ripresa, però, i nerazzurri trovano il raddoppio con Valentin Carboni su calcio di rigore per fallo netto di Marianucci su Akinsanmiro. Nel finale, l'Inter sfiora più volte il tris ma il punteggio non cambia: i nerazzurri salgono a 45 punti in classifica, a -2 dal Frosinone sesto e ultimo qualificato ai playoff. Con ancora 4 partite da giocare è ancora tutto apertissimo