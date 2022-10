Primavera, Inter-Frosinone 2-2 risultato finale: Iliev nel finale evita la sconfitta

Con le unghie e con i denti, soffrendo e rischiando, ma alla fine l'Inter acciuffa un pareggio che, considerate le circostanze, può essere accolto positivamente. La Primavera nerazzurra ferma sul 2-2 la capolista Frosinone, recuperando due volte la situazione di svantaggio nonostante un secondo tempo interamente giocato in inferiorità numerica. Chivu presenta una novità tattica: un 3-4-2-1 con il ritorno alla difesa a 3 e la coppia Carboni e Iliev alle spalle di Esposito. Una scelta che non paga: la formazione ciociara domina il primo tempo e passa meritatamente in vantaggio grazie a una magistrale punizione calciata da Condello. A pochi secondi dal termine della prima frazione un'entrata insensata di Bonavita lascia l'Inter in 10.