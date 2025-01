Quarta vittoria consecutiva per l'Inter di Zanchetta, che travolge il Genoa e aggancia momentaneamente la Roma al primo posto in classifica. 4-0 il risultato finale, al termine di una partita dominata dal primo all'ultimo minuto.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Genoa in maglia bianca.

Imbucata di De Pieri per Lavelli, che controlla un pallone difficile ma non può calciare.

Subito 3 cambi per il Genoa: dentro Dorgu, Klysis e Deseri per Papastylianou, Barbini e Arata.

Occasione per l'Inter: De Pieri in spaccata con la punta del piede riesce a toccare un pallone difficile, Lysionok si allunga e respinge.

Cambio per il Genoa: entra Pinto per Arboscello.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Cerpelletti e Tigani per Zanchetta e Topalovic.

Cambio per il Genoa: entra Pagliari per Rossi.

Terza giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce da tre successi consecutivi, affronta il Genoa di Sbravati. Il tecnico nerazzurro schiera per la prima volta il portiere Taho, che fin qui aveva giocato solo una partita in Youth League. In difesa rientrano Re Cecconi e Motta, in avanti conferma per Mosconi. Calcio di inizio alle ore 13.