Ventunesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Fabio Alampi Redattore 22 gennaio 2025 (modifica il 22 gennaio 2025 | 18:00)

Terza vittoria consecutiva per l'Inter Primavera, che batte il Verona in trasferta con il punteggio di 1-4 e aggancia così Roma e Sassuolo al primo posto in classifica a quota 40 punti (giallorossi con una gara in meno). Successo in rimonta per i nerazzurri, che dilagano dopo essere andati in svantaggio.

Partono fortissimo i padroni di casa, che dopo 6 minuti si portano avanti grazie al bel gol di Agbonifo che in velocità sorprende la difesa interista. Da lì in poi sarà un monologo dei ragazzi di Zanchetta: De Pieri trova il pareggio al 15, subito dopo ecco l'inserimento vincente di Venturini su cross telecomandato di Cocchi. Lo stesso Cocchi propizia il tris dell'Inter al 40' che di fatto chiude il match (decisiva la deviazione di Kurti nella propria porta). Nella ripresala musica non cambia, e i nerazzurri calano il poker ancora sull'asse Cocchi-De Pieri, che firma la sua personale doppietta con un pregevole tocco sotto a scavalcare il portiere avversario.

Verona 1-4 Inter

17:51 Non c'è più tempo! L'Inter vince sul campo del Verona, 1-4 il risultato finale. 94' Verona in 10: fallo inutile di Barry su Lavelli, seconda ammonizione e cartellino rosso. 93' Occasione per il Verona: Barry spara alto da ottima posizione. Concessi 4 minuti di recupero. 88' Cambio per l'Inter: minuti finali per Romano al posto di De Pieri. 87' Ammonito Barry, trattenuta su De Pieri. 83' Doppia sostituzione per il Verona: fuori Cisse e Vermesan, dentro Vapore e Stella. 79' Altri due cambi per l'Inter: dentro Tigani e Lavelli per Venturini e Spinaccè. 77' Spinaccè controlla un pallone difficile e si fa ingolosire dal tiro dalla grandissima distanza, ma non colpisce bene. 71' Primi cambi per l'Inter: finisce la partita di Cocchi e Mosconi, al loro posto Motta e Pinotti. 68' Doppio cambio per il Verona: escono Szimionas e Agbonifo, entrano Pavanati e Barry. 66' Ci prova dalla distanza Monticelli, tiro debole e centrale: nessun pericolo per Zamarian. 61' Topalovic prova a sorprendere Magro su punizione, il portiere del Verona risponde allontanando di pugno. 53' Alexiou rimane a terra dopo uno scontro con Cisse, interviene lo staff medico dell'Inter. 50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! DE PIERIIIIIIIIIIIII!! Ennesima discesa di Cocchi, tocco per De Pieri che approfitta di una mancata chiusura di Nwachukwu e batte Magro con un pallonetto morbido con il mancino! 48' Inter subito pericolosa: gran botta dalla distanza di Cocchi, palla non lontana dalla traversa. 46' Subito un cambio per il Verona: entra Popovic per De Battisti. 17:01 Comincia il secondo tempo. 16:47 Finisce qui il primo tempo di Verona-Inter. Concesso un minuto di recupero. 40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! Discesa a tutta velocità di Cocchi, uno-due con Topalovic e diagonale mancino, decisiva la sfortunata deviazione di Kurti che mette il pallone nella sua porta! 38' Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Szimionas, che entra in ritardo su Bovo. 36' Ancora Inter: ci prova di nuovo Mosconi dal limite, blocca in due tempi Magro. 30' Occasione per l'Inter: grande ripartenza, combinazione Venturini-De Pieri, palla per Spinaccè che spara di prima intenzione con il sinistro, Magri respinge in calcio d'angolo. 23' Mosconi sgasa sulla sinistra, Amanu chiude in scivolata: angolo per l'Inter. 20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! VENTURINIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Cross telecomandato dalla sinistra di Cocchi, sul secondo palo arriva Venturini che di testa non sbaglia! 19' Inter a un passo dal gol: gran parata di Magro su Bovo, ci prova anche Spinaccè, il suo tiro si stampa sul palo. 15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! DE PIERIIIIIIIIIIIII!! Venturini verticalizza per Spinaccè, ottimo lavoro di sponda per l'accorrente De Pieri che con un sinistro dal limite fulmina Magro! 13' Altro rischio in costruzione dal basso per l'Inter, per poco Bovo non perde una palla sanguinosa al limite dell'area. 11' Retropassaggio pericoloso di Cocchi, Zamarian deve uscire e allontanare il pallone. 6' GOL DEL VERONA: Agbonifo mette il turno e semina il panico, brucia Garonetti e Alexiou e batte Zamarian. 16:00 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Verona. 15:58 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Verona in divisa blu, Inter in maglia bianca da trasferta.

Ventunesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dai successi contro Sassuolo ed Empoli, affronta nel turno infrasettimanale il Verona di Sammarco. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Calligaris, Re Cecconi e Zanchetta, convocati in Prima Squadra, oltre allo squalificato Zouin e agli infortunati Alex Perez e Zarate, a cui si aggiunge Quieto, in Venezuela per il Sudamericano Sub 20. In porta c'è Zamarian, in difesa si rivede dopo la lunga assenza Garonetti, davanti rientra De Pieri dopo aver scontato il turno di stop. Nuova chance da titolare per Mosconi. Calcio di inizio alle ore 16.

Le formazioni ufficiali di Verona-Inter:

HELLAS VERONA (4-4-2): 98 Magro; 44 Amanu, 2 Kurti, 90 Nwachukwu, 19 De Battisti; 7 Agbonifo, 4 Dalla Riva (C), 8 Szimionas, 92 Monticelli; 80 Cisse, 9 Vermesan. A disposizione: 24 Zouaghi, 6 Popovic, 10 Pavanati, 16 Garofalo, 17 Bancila, 21 De Rossi, 29 Vapore, 31 Stella, 34 Albertini, 70 Devoti, 78 Barry. Allenatore: Paolo Sammarco.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou (C), 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinacce, 18 Mosconi. A disposizione: 12 Taho, 6 Maye, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Raimondino

Assistenti: Spagnolo-Mastrosimone