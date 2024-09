Impresa dell'Inter di Andrea Zanchetta, che vince sul campo del Manchester City e comincia così alla grande il proprio cammino in Youth League. La Primavera nerazzurra vince con il punteggio di 2-4 al termine di una partita intensissima, mettendo in mostra qualità, personalità e determinazione. Pronti, via, e i padroni di casa si portano in vantaggio: erroraccio in fase di costruzione da parte della difesa interista, Alfa-Ruprecht ringrazia e mette la palla in rete. L'Inter non si scompone, ribatte colpo su colpo e nel giro di neanche 10 minuti segna 3 gol. Berenbruch trova il pareggio con una staffilata dalla distanza, Lavelli conquista e trasforma un calcio di rigore, Alexiou fa tris approfittando di una corta respinta del portiere avversario.