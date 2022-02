Primavera, Inter-Sampdoria 2-3 risultato finale: harakiri nerazzurro, brutto ko

I nerazzurri partono forte e si portano sul doppio vantaggio con Jurgens e Iliev, ma poi si spengono e subiscono la rimonta

Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sampdoria in maglia bianca.

GOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEER!! JURGEEEEEEENS!! Contropiede micidiale dei nerazzurri: sponda di Jurgens per Peschetola, che serve in profondità lo stesso attaccante estone che a tu per tu con Saio di sinistro non sbaglia!

Si ferma a 3 la striscia di vittorie consecutive dell'Inter: la Primavera nerazzurra spreca un doppio vantaggio e si fa rimontare dalla Sampdoria, che aggancia ora proprio Sangalli e compagni a quota 28 punti. Brutta sconfitta per i ragazzi di Chivu, che dovranno ora riprendersi in fretta in vista del match di Youth League contro lo Zilina. Parte forte l'Inter che, sfruttando la qualità degli interpreti del nuovo modulo (il 4-2-3-1), si porta avanti con Jurgens e raddoppia con Iliev. Sembra il preludio a una goleada, è invece l'inizio della fine. La Sampdoria non si dà per vinta e accorcia le distanze poco prima dell'intervallo con Pozzato. Nella ripresa i nerazzurri escono definitivamente dal campo: Montevago e Yepes completano la rimonta blucerchiata, i cambi di Chivu non portano i frutti sperati. Al triplice fischio è festa per i ragazzi di Tufano.