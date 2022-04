Primavera, Inter-Sassuolo 2-1 risultato finale: Iliev, gol che vale il secondo posto

Una zampata in pieno recupero del talento bulgaro regala ai nerazzurri i 3 punti e il secondo posto in classifica

Settimo risultato utile consecutivo per l'Inter, che batte 2-1 il Sassuolo con un gol in pieno recupero di Iliev e sale così al secondo posto in classifica. Tanta fatica per i nerazzurri di Chivu, che soffrono le iniziative avversarie per larghi tratti del match, ma conquistano una vittoria fondamentale. Parte forte la Primavera interista, in campo con un inedito 4-4-2 con Peschetola e Fabbian esterni di centrocampo. Proprio il numero 7 segna la rete del vantaggio con un meraviglioso sinistro a giro che non lascia scampo a Vitale. Da lì in poi crescono gli ospiti, che dopo una lunga pressione trovano il pareggio con una girata di Flamingo. La svolta arriva nella ripresa: Macchioni viene espulso per un fallo da ultimo uomo sullo scatenato Peschetola, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Chivu si gioca il tutto per tutto, inserisce anche Iliev che con una zampata al 93' manda in estasi l'Inter.