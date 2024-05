Trentaduesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Fabio Alampi Redattore 4 maggio 2024 (modifica il 4 maggio 2024 | 15:19)

Succede di tutto al Konami Youth Development Centre: Inter-Verona termina con il punteggio di 3-3, al termine di un match incredibile. Un risultato che avvicina ulteriormente i nerazzurri alle semifinali scudetto, ma per avere la certezza matematica occorrerà attendere il match di domani pomeriggio tra Bologna e Atalanta: in caso di mancato successo dei bergamaschi, i ragazzi di Chivu otterranno il pass per la Final Four con due giornate di anticipo.

Inter 3-3 Verona

15:04 - 4 mag Non c'è più tempo: Inter-Verona termina con il punteggio di 3-3. 97' 14:57 - 4 mag GOL DEL VERONA: errore della difesa dell'Inter, Calligaris respinge male un traversone di Patanè, Vermesan scarica in porta da pochi passi. 95' 14:55 - 4 mag Ammonito Riahi. 91' 14:52 - 4 mag GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! LAVELLIIIIIIIIIIII!! I nerazzurri la ribaltano! Sponda aerea di Diallo, Lavellio con il sinistro spacca la porta! 14:51 - 4 mag Concessi 5 minuti di recupero. 89' 14:49 - 4 mag Inter a un passo dal vantaggio: Lavelli lavora un bel pallone e manda in porta Kamate, strepitoso Toniolo a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa. 88' 14:48 - 4 mag Ultimo cambio per l'Inter: entra Diallo al posto di un esausto Owusu. 87' 14:47 - 4 mag Doppia sostituzione per il Verona: escono D'Agostino e Cisse, al loro posto Vermesan e Bancila. 83' 14:44 - 4 mag Altra occasione per l'Inter: il colpo di testa di Quieto finisce sul fondo di un soffio. 82' 14:43 - 4 mag GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! BERENBRUUUUUUCH!! Cross perfetto dalla sinistra di Cocchi, a centro rea si avventa come un falco il solito Berenbruch che da due passi non sbaglia! 81' 14:41 - 4 mag Ancora Inter: punizione dal limite dell'area, ci prova Stankovic, palla a centimetri dall'incrocio dei pali. 79' 14:38 - 4 mag Cambio anche per l'Inter: entra Lavelli per Stante. 79' 14:38 - 4 mag Sostituzione Verona: entra Cazzadori, esce Ajayi. 77' 14:37 - 4 mag Insiste l'Inter: cross dalla destra di Miconi, Di Maggio di testa schiaccia ma il suo tentativo è troppo debole. 75' 14:35 - 4 mag Verona pericoloso due volte, prima con un tiro di Cisse deviato da Stante e poi con Patanè, bravo in entrambi i casi Calligaris a respingere. 74' 14:33 - 4 mag Ci prova anche Quieto, conclusione murata. 73' 14:32 - 4 mag Cambio per il Verona: dentro Szimionas, fuori Agbonifo. 72' 14:31 - 4 mag Occasione per l'Inter: sinistro potente dalla distanza di Cocchi, palla che va vicino all'incrocio dei pali. 68' 14:27 - 4 mag Berenbruch subito pericoloso: il suo destro a giro di prima intenzione sfiora il palo della porta del Verona. 66' 14:27 - 4 mag Doppio cambio per l'Inter: escono Sarr e Akinsanmiro, entrano Quieto e Berenbruch. 62' 14:24 - 4 mag GOL DEL VERONA: Patanè dalla destra mette un pallone arretrato per l'accorrente Cisse, che conta i passi e lascia partire un destro di prima intenzione che non lascia scampo a Calligaris. 61' 14:21 - 4 mag Contropiede dell'Inter, Owusu premia l'inserimento di Di Maggio ma Calabresi è bravissimo e chiude tutto. 56' 14:17 - 4 mag Inter vicina al gol: Owusu entra in area e calcia in diagonale con il sinistro, grande parata a mano aperta di Toniolo. 54' 14:14 - 4 mag Owusu attacca sulla sinistra e mette in mezzo, allontana la difesa del Verona. 46' 14:06 - 4 mag Subito un cambio per l'Inter: dentro Miconi per Aidoo. 14:06 - 4 mag Comincia il secondo tempo. 13:49 - 4 mag Finisce qui il primo tempo di Inter-Verona: Cisse risponde a Sarr. 13:46 - 4 mag Concesso un minuto di recupero. 45' 13:46 - 4 mag Occasione per l'Inter: cross velenoso dalla sinistra di Cocchi, Sarr anticipa Popovic ma non riesce a girare verso la porta. 42' 13:44 - 4 mag Risposta del Verona: altro spunto di Patanè, palla sull'esterno della rete. 39' 13:42 - 4 mag Inter in avanti: ci prova dalla grande distanza Owusu, palla abbondantemente a lato. 33' 13:34 - 4 mag Sinistro debole e centrale di Patanè, nessun pericolo per Callligaris. 32' 13:34 - 4 mag Occasione per l'Inter: angolo dalla sinistra, a centro area svetta Owusu che colpisce di testa, Toniolo blocca a terra. 26' 13:28 - 4 mag GOL DEL VERONA: cucchiaio di Cisse, che sorprende Calligaris e mette la palla in rete. 25' 13:27 - 4 mag Rigore per il Verona: erroraccio di Stante, che appoggia male di testa a Calligaris. Ne approfitta Ajayi che viene steso fallosamente. 21' 13:22 - 4 mag Inter a un passo dal raddoppio: giocata strepitosa di Akinsanmiro, che finta di calciare con il sinistro, se la posta sul destro e lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. 16' 13:17 - 4 mag Ottima azione corale dell'Inter, palla che arriva a Di Maggio che da ottima posizione non tira benissimo e mette sul fondo. 13' 13:14 - 4 mag GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! SAAAAAAAAAAARR!! Il numero 9 nerazzurro incrocia con il sinistro e mette la palla in rete! 12' 13:13 - 4 mag Rigore per l'Inter! Riahi trattiene vistosamente Aidoo, che cade in area di rigore: l'arbitro indica il dischetto. 6' 13:09 - 4 mag Che giocata di Kamate! Il numero 10 dell'Inter evita un difensore con una veronica e prova il sinistro dalla distanza, Calabrresi respinge. Il pallone arriva dalle parti di Stankovic che calcia ancora, sempre Calabresi mura tutto. 3' 13:05 - 4 mag Accelerazione improvvisa di Kamate, che brucia il diretto avversario sulla destra e mette in mezzo: allontana la difesa del Verona. 2' 13:04 - 4 mag Primo squillo del Verona: ci prova Patanè con il sinistro dalla distanza, Calligaris controlla e lascia uscire il pallone. 13:01 - 4 mag Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Verona. 12:59 13:00 - 4 mag Le squadre scendono in campo accompagnate dalla terna arbitrale: Inter in maglia nerazzurra, Verona in divisa gialla. 12:50 12:53 - 4 mag Riscaldamento finito, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 12:25 12:37 - 4 mag Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: comincia la fase di riscaldamento.

Parte forte l'Inter, che sblocca l'incontro al 13' grazie a un calcio di rigore trasformato da Sarr. Il Verona però non si arrende, trascinata da un super Cisse: il talentuoso classe 2006 prima pareggia con un cucchiaio dal dischetto, poi nella ripresa manda avanti i suoi con un destro chirurgico dalla distanza. Chivu le prova tutte, getta nella mischia Berenbruch, Quieto e Lavelli, e le sue mosse lo ripagano: proprio Berenbruch segna il provvisorio 2-2 con un inserimento dei suoi, e al 91' Lavelli trova il primo gol in Primavera con un sinistro potente e preciso. Euforia nerazzurra, per un 3-2 che varrebbe il pass per le semifinali scudetto, ma non è ancora finita: al 97' Calligaris e Cocchi non si intendono, Vermesan approfitta di una corta respinta del portiere interista e scaraventa in porta il pallone del definitivo 3-3.

Trentaduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo sul campo della Fiorentina e da 4 vittorie consecutive, ospita al Konami Youth Development Centre il Verona, nono in classifica e battuto in casa dal Genoa nell'ultimo turno. Il tecnico nerazzurro presenta due novità rispetto a settimana scorsa: tornano dal primo minuto Calligaris in porta e Akinsanmiro a centrocampo. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsansmiro, 4 Stankovic (C), 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 7 Owusu.

A disposizione: 21 Raimondi, 5 Bovo, 6 Stabile, 11 Quieto, 14 Berenbruch, 19 Matjaz, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 30 De Pieri, 36 Lavelli.

Allenatore: Christian Chivu

Hellas Verona (4-2-3-1): 94 Toniolo; 5 Nwanege, 6 Calabrese (C), 44 Popovic, 21 Riahi; 4 Dalla Riva, 10 D'Agostino; 7 Patanè; 80 Cisse, 17 Agbonifo; 14 Ajayi.

A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 8 Ramage, 9 Dentale, 11 Bancila, 18 Szimionas, 22 Cazzadori, 25 Doucoure, 42 Fagoni, 87 De Rossi, 98 Vermesan.

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Gavini

Assistenti: Caldarola, Mambelli