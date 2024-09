Torna a vincere l'Inter di Zanchetta che, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, batte la Sampdoria e si rilancia in classifica, salendo a quota 10 punti: la Primavera nerazzurra vince 0-1 grazie al gol segnato in apertura da Spinaccè, ma deve ringraziare Calligaris, decisivo in più occasioni con le sue parate. La grande novità è l'esordio da titolare dell'argentino Thiago Romano: l'ex Panathinaikos mette in mostra buone qualità, seppur non sia ancora (comprensibilmente) ben inserito nei meccanismi di squadra. Prestazione di carattere e sofferenza per l'Inter, che nella ripresa viene costretta nella sua metà campo dalla Sampdoria. Nel finale i nerazzurri hanno la chance per chiudere i conti, ma Mosconi non riesce ad approfittare di un regalo della difesa blucerchiata e spara addosso al portiere avversario.