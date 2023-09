LIVE Alle 20.45 Salernitana-Inter: torna Pavard, dentro Carlos Augusto e Sanchez

STATISTICHE E PRECEDENTI— Nelle prime tre sfide contro l'Inter dal ritorno in Serie A, la Salernitana aveva sempre perso, con un punteggio aggregato di 12-0 (esattamente quattro gol subiti in media a match); l'ultimo incontro, però, si è concluso 1-1, all'Arechi, lo scorso 7 aprile. L'Inter, complessivamente, è imbattuta in sei delle otto sfide contro la Salernitana in Serie A; l'ultima sconfitta incassata contro i granata risale all'11 aprile 1999, quando sulla panchina dei campani sedeva Francesco Oddo (2-0, reti di David Di Michele e Federico Giampaolo).