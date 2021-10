Sassuolo-Inter risultato finale 1-2: la cambia Dzeko, il bosniaco ribalta il match

Prima della sosta per gli impegni delle nazionali i nerazzurri fanno visita al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Gara frizzante al Mapei stadium con i nerazzurri che portano a casa 3 punti d'oro vincendo in rimonta sul Sassuolo. Gara che parte bene per gli uomini di Simone Inzaghi, subito pericolosi prima con Barella e poi con Lautaro. Esce alla distanza però il Sassuolo che trova vantaggio e gioco, spariscono dal campo i nerazzurri e gli uomini di Dionisi prendono il controllo del match. Handanovic tiene a galla l'Inter che nella ripresa rischia di capitolare. Simone Inzaghi corre ai ripari, quadruplo cambio con Dzeko che prende il posto di Correa. Bastano pochi secondi al bosniaco per trovare la rete del pareggio e spaccare letteralmente il match. L'Inter cresce e trova, ancora con Dzeko l'occasione per ribaltare il risultato. Il bosniaco viene steso da Consigli, calcio di rigore che Lautaro trasforma spiazzando l'estremo difensore del Sassuolo. Risultato ribaltato e Inter che viaggia trovando la terza rete, annullata per posizione irregolare, ancora una volta di Dzeko.