Incredibile al Mapei. Il Sassuolo supera l'Inter per 1 a 0 al termine di una gara giocata in maniera assolutamente rivedibile dalla squadra di Simone inzaghi. Mai in partita, mai con degli spunti, mai incisiva, mai efficace.Gli emiliani riescono nell'impresa di soffiare 6 punti su 6 alla squasdra campione d'Italia che perde, dopo la gara d'andata, anche il ritorno. Non si salva nessuno tra i nerazzurri, probabilmente ancora presi dall'euforia della festa scudetto.