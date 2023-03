LIVE, Spezia-Inter 1-0: cambio quadruplo per Inzaghi, nerazzurri con il tridente

L'Inter di Simone Inzaghi fa visita allo Spezia di Semplici per l'anticipo di campionato che vede protagonisti i nerazzurri che la prossima settimana voleranno ad Oporto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

LA SPEZIA - Anticipo di campionato per i nerazzurri che faranno visita allo Spezia di Semplici. Per Simone Inzaghi è previsto un parziale tournover in vista dell'impegno di martedi contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico nerazzurro dovrebbe preferire Brozovic in cabina di regia al posto di Calhanoglu. Il croato sarà affiancato da Mkhitaryan e Barella con Darmian e Gosens sulle corsie esterne. Lukaku farà coppia con Lautaro in attacco, mentre tra i pali torna Handanovic.