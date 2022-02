Diretta LIVE, Inter-Roma 1-0: problema per Bastoni che abbandona il campo

L'Inter riceve la Roma di Josè Mourinho per i quarti di finale della Coppa Italia. Simone Inzaghi punta su Sanchez in coppia con Dzeko

MILANO - Dopo la sconfitta nel derby per l'Inter è tempo di tornare in campo e di tuffarsi nella Coppa Italia. Al Meazza c'è il gran ritorno di Josè Mourinho da tecnico della Roma. Non c'è spazio però per le emozioni, c'è una semifinale da agguantare, c'è da rialzare la testa, c'è da tornare a macinare gioco e gol. Simone Inzaghi cambia qualcosa ma non troppo. In attacco spazio a Sanchez al posto di Lautaro. Sarà il cileno a fare coppia con Dzeko; centrocampo rivisto con Darmian che prende il posto di Dumfries e Vidal che agirà nella zolla di Calhanoglu. In difesa un turno di pausa per De Vrij, dentro D'Ambrosio con Skriniar che scala al centro.