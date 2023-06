LIVE, Torino-Inter 0-0: chance per Dumfries su corner, conclusione smorzata

TORINO - L'Inter si congeda allo stadio Grande Torino per l'ultima gara di campionato contro la formazione allenata da Juric. I granata sono reduci da 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 giornate di Serie A e vogliono una vittoria per essere sicuri dell'ottavo posto in classifica: arrivando a 56 punti insieme con la Fiorentina, gli uomini di Juric sarebbero in vantaggio negli scontri diretti. Il Torino non batte l'Inter dal 27 gennaio 2019 (1-0 al Grande Torino, rete di Izzo). La squadra di Inzaghi, da sabato scorso aritmeticamente qualificata alla prossima Champions, ha vinto 6 delle ultime 7 gare giocate in Serie A e, anche se sabato disputerà la finale di Champions contro il Manchester City, non risparmierà i titolari di Istanbul. Dopo due mesi e mezzo torna nella lista dei convocati Skriniar.