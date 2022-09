Youth League, Inter-Bayern Monaco 2-2 risultato finale: grande cuore nerazzurro!

Un'Inter dal grande, grandissimo cuore pareggia 2-2 contro il Bayern Monaco dopo essere stata sotto di 2 reti e in totale balìa degli avversari per più di un'ora. La Primavera nerazzurra acciuffa il risultato grazie a una ripresa piena di orgoglio e voglia di non arrendersi, aiutata dai cambi e dalla supponenza dei bavaresi, troppo sicuri di avere già in tasca i 3 punti. Un'Inter ancora una volta giovanissima, che parte con 6 ragazzi del 2005 in campo dal primo minuto arrivando fino a 8 per larghi tratti del secondo tempo, altro fattore che riempirà di orgoglio il direttore Samaden e tutta la società. Decisivi i gol del "solito" Valentin Carboni e del subentrato Dennis Curatolo, al primo gol in Under 19. Ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Chivu, ma questo pareggio ha tutto un altro sapore.