L'analisi su quanto visto ieri sera in Svizzera in Young Boys-Inter vinta dai nerazzurri con un gol in extremis di Thuram

L'errore in cui si rischia di incorrere quando si pensa al turnover effetuato ieri sera da Inzaghi è che sia stato una scelta più che un obbligo. Le contingenze che hanno accompagnato l'Inter in Svizzera suggeriscono, invece, ben altre considerazioni. Partendo dall'infermeria, in cui ancora si trovano i due play di ruolo e Acerbi, senza contare Zielinski appena rientrato dai box e altrettanto Barella , costretto però agli straordinari. Ma non è tutto.

Perché il terreno sintetico, che inevitabilmente ha inciso anche sul forfait a gara in corso di Carlo Augusto, era insidia da dover calcolare e perché il calendario, già compresso di suo (basterebbe questo a prescindere), metterà in palio tra tre giorni punti e gloria nel derby d'Italia contro la Juventus. Gara da non sbagliare anche per evitare che il Napoli scappi via. Insomma, abbastanza per sostenere che no, Simone Inzaghi non ha sottovalutato l'avversario e non ha sbagliato la formazione.