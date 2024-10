«Non una gara brillante? Potevamo fare molto meglio, abbiamo lasciato troppe occasioni a loro e in Champions cercano sempre di punirti. Siamo stati bravi a crederci fino in fondo. L'atteggiamento di chi è entrato è stato fantastico perché solo così si portano a casa campionati e Coppe. Posso solo fare i complimenti a tutti, non era facile». Nicolò Barella ha commentato così a Skysport la vittoria contro i Young Boys.

Certo, è un'iniezione di fiducia aver vinto questa gara in un campo difficile, contro una squadra in salute. Ci prendiamo la vittoria. L'atteggiamento da parte di tutti è stato incredibile. Potevamo fare meglio, ci prendiamo la prova di carattere. La Juve è forte, ha fatto tanto sul mercato e ci vuole tempo, però è una concorrente per lo scudetto come le altre squadre forti in Serie A. Noi facciamo il nostro cammino e poi vediamo alla fine come va.