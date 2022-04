ESCLUSIVA Collovati: “Inter, cancellate le balle. Domenica si decide lo scudetto”

Le parole dell'ex nerazzurro a proposito del momento della squadra di Inzaghi dopo la vittoria contro lo Spezia

Daniele Vitiello

Tre vittorie di fila sono la prova che l'Inter di Inzaghi è tornata a viaggiare a vele spiegate. Non bisogna di certo abbassare la guardia, ma la squadra nerazzurra ha dato un'ottima impressione di sé e collezionato i migliori risultati possibili in vista di una settimana molto importante, tra Coppa Italia e campionato. Ne abbiamo parlato, in esclusiva per Fcinter1908.it, con l'ex Fulvio Collovati.

- L'Inter è tornata a marciare senza sosta.

"L'indizio più importante è stato il primo tempo col Verona, più della gara con la Juve. Dopo un primo tempo di quel tipo, sono cadute tutte le balle che abbiamo sentito sulla squadra di Inzaghi. Barella veniva definito in fase calante, invece poi è stato il migliore in campo. L'Inter è tornata straripante, il problema era mentale e non fisico. Ora è in un momento totalmente diverso, la vittoria con la Juve ha dato uno slancio importantissimo. Ieri non era per nulla scontato, non aveva il terreno spianato. La vittoria dice che la squadra è sul pezzo e vuole vincerle tutte".

- Cosa cambia dopo le gare di ieri in ottica scudetto e quanta pressione mettono sul Napoli?

"Alla storia della pressione credo fino ad un certo punto. Sono squadre con tanti nazionali, il Napoli deve vincere e basta. Doveva farlo anche con la Fiorentina, invece ha perso perché ha meritato di perdere. Se non batte la Roma, sarà perché è in un momento un po' così. Spalletti non ha alternative ora, perché Inter e Milan vanno veloce".

- Inzaghi ha ritrovato Correa, ma le sue prestazioni dividono tifosi e addetti ai lavori.

"Era lecito attendersi qualcosa in più, per quanto Inzaghi lo ha voluto e per quanto lo hanno pagato. Finora ha inciso poco, ma può essere ancora decisivo nel finale di stagione. E' un'alternativa importante. Per caratteristiche lui e Dzeko sono quelli che si sposano meglio, lo abbiamo visto già nella gara col Verona. Quando è in campo, l'Inter può permettersi la palla lunga per la spizzata di Dzeko verso di lui, cosa che con Lautaro non può accadere".

- Derby di Coppa Italia alle porte: l'Inter rischia di perdere certezze come successo in campionato?

"L'Inter ha dominato il campionato fino a quel momento, poi è caduta in un tunnel nel quale non credo possa tornare in nessun modo. E' stato un caso".

- Il prossimo turno può rappresentare lo snodo decisivo per lo scudetto?

"Domenica si deciderà il campionato. Mancano sempre meno partite e ci saranno tre gare molto importanti per le squadre di vertice, credo che dopo il prossimo turno sapremo molto di più sullo scudetto".