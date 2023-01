ESCLUSIVA Di Napoli: “Inter, col Napoli cambierà il modo di giocare. Punto su…”

Le considerazioni del doppio ex della sfida del Meazza a poche ore dal calcio d'inizio

Daniele Vitiello

La Serie A è tornata e tra poche ora scenderà in campo anche l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono pronti ad accogliere il Napoli nel big match di giornata, il cui peso specifico in ottica scudetto è elevatissimo. Per alzare il sipario sulla sfida del Meazza, abbiamo contattato - in esclusiva per Fcinter1908.it - il doppio ex Arturo Di Napoli.

- Arturo, corriamo il rischio di assistere ad una brutta partita per le pressioni e per la posta in palio? — "Non mi immagino una partita brutta. Il lavoro di Spalletti ha portato una mentalità consolidata nel Napoli, come caratteristiche non riesce ad attendere l’avversario. L’Inter ha più da perdere, è ovvio, ma anche per gli azzurri in caso di sconfitta potrebbero cambiare alcune cose. Giocheranno entrambe per vincere".

- Quale duello può incidere di più sul match?

"Credo che in mezzo al campo si giochi parecchio del risultato di stasera. Barella e Anguissa che fanno entrambe le fasi, per qualità, sono gli elementi che possono spostare gli equilibri".

- Ti convince il tandem Dzeko-Lukaku?

"Campioni come questi sono pronti ad adattarsi. Dzeko pur essendo longilineo ama tornare a centrocampo per prendere palla, per cui Lukaku potrebbe essere il riferimento. Credo a questo punto che l'Inter andrà più sulle fasce per sfruttare comunque i loro centimetri. Cambierà sicuramente qualcosa nel modo di giocare della squadra di Inzaghi".

- Chi tra Inzaghi e Spalletti può incidere di più a gara in corso?

"Se dobbiamo basarci su quanto visto finora, credo più Spalletti. Rispetto a qualche anno fa, il Napoli ha la panchina. Certi equilibri si rompevano proprio per quello, ora invece sono devastanti per le soluzioni che riescono a trovare. L’Inter comunque se torna ad essere quella dello scorso anno, che mi ha fatto molto divertire all’arrivo di Inzaghi, può fare qualsiasi cosa. I punti sono tanti, ma vediamo intanto cosa succede stasera".