ESCLUSIVA Mandorlini: “Inter, una big riprende Lukaku ma tiene Lautaro. Tifo Inzaghi”

Le considerazioni del doppio ex del prossimo impegno di campionato che riguarda i nerazzurri ai microfoni di Fcinter1908.it

Daniele Vitiello

I tre punti acciuffati dall'Inter in casa della Juventus devono essere il punto di partenza per un finale di stagione col gas a martello. Non c'è più margine per soste ai box e, col traguardo che si intravede in lontananza, ci sarà da sgomitare con Napoli e Milan verso la bandiera a scacchi. Del momento nerazzurro, cominciando proprio dalla vittoria di domenica scorsa, abbiamo parlato - in esclusiva per Fcinter1908.it - con Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter ed ex allenatore dell'Hellas Verona, in campo domani al Meazza. Questo il suo pensiero: "La gara dello Stadium è un passaggio importante, lo si è visto dall'entusiasmo. Mi auguro che questa vittoria interrompa il brutto periodo e che cambi l'andamento della stagione. Bisogna stare attenti domani, il Verona sta bene, ma la vittoria di Torino può essere stata la svolta".

Il Verona a mente libera riesce comunque ad esprimere un ottimo calcio.

"L'Inter non può più sbagliare. L'ultimo sembrava un weekend pro Milan, invece è andata in maniera totalmente diversa. Questo fa capire che non bisogna sottovalutare nessun avversario. Il Verona ha una classifica buonissima, ma le motivazioni di certo non le mancheranno in uno stadio così importante. Sono bravi ad alzare la pressione e a questo dovrà fare attenzione l'Inter".

L'ultimo periodo, prima della vittoria sulla Juventus, sembrava aver cancellato quanto di buono fatto da Inzaghi dal suo arrivo.

"Io sono assolutamente dalla parte di Inzaghi. Il momento delicato è dipeso non tanto dalle prestazioni, ma dalla scarsa vena realizzativa degli attaccanti. In Italia si tende sempre a vedere tutto negativo, io sono invece convinto che Simone stia facendo bene e che la vittoria con la Juventus abbia rimesso a posto le cose anche per lui. Le ultime gare sono fondamentali e sicuramente tirerà fuori il meglio di sé".

C'è una favorita in questo momento?

"Personalmente spero l'Inter. Il Napoli è una squadra sorniona, ha superato momenti difficili, e bisogna far attenzione a loro. Il Milan ha un calendario più difficile invece".

Cosa pensa di un eventuale ritorno di Lukaku?

"Convince per quello che ha dimostrato all'Inter. Ha fatto una scelta, le cose sono andate in un certo modo, ma questo lascia il tempo che trova. Sarebbe ancora importante per l'Inter, ha già ottenuto risultati importanti in nerazzurro e non gli chiuderei le porte".

Anche cedendo Lautaro?

"Lautaro è giovane e a parte un momento un po' così ha dimostrato di avere ottime qualità. Una squadra che vuole vincere come l'Inter deve avere almeno tre attaccanti top, per cui se fosse possibile non me ne priverei".