Inter, la corsa in più è diventata corsa in meno. E su una coppia va detta la verità

Ci sono tante cose da rivedere in questa Inter, malgrado una fase offensiva finalmente brillante. Tante palle gol (ma tante anche sprecate) e una produzione continua ed efficace. Ma le lodi si fermano qui.

C'è un punto intorno al quale, a mio modo di vedere, ruota tutta la problematica dell'Inter 2024/2025: la corsa in più per il compagno è diventata improvvisamente corsa in meno. Atteggiamento superficiale, al limite del frivolo, quasi a voler dire al compagno "vabbè a questa palla pensaci tu". La continua ricerca dell'azione offensiva, di quella che finisce dentro gli highlights, a discapito della corsa indietro che negli highlights non finisce ma ti fa vincere le partite.

L'Inter sta scendendo in campo, in campionato, con lo spirito dell'esibizione. Quella che fai magari nelle tourneé americane. Ma neanche i Galacticos del Real Madrid dei bei tempi potevano permettersi questo atteggiamento, figuriamoci l'Inter.

La corsa in più è diventata la corsa in meno. Pancia piena? Poca fame? Scarsa brillantezza fisica? Un mix di tutte le cose, probabilmente. Molto deludente anche dal punto di vista della considerazione, alta, che ho dei giocatori dell'Inter. La pancia piena per cosa? Uno scudetto ancorché stupendo per valore e modalità di vittoria? Troppo poco per scendere in campo in modo così poco feroce.

L'Inter ricorda Rocky Balboa prima di essere allenato da Apollo Creed. Tanti autografi e campagne pubblicitarie ma poche ore in palestra. I famosi "Occhi della Tigre", quelli che mancano terribilmente a Lautaro e compagni.

E poi ci sono i singoli, a partire proprio dal Capitano letteralmente stremato dalla stagione 2023/2024. Ma qui vorrei sofferarmi su due singoli in particolare: Benjamin Pavard e Yann Bisseck. E' tempo di parlarsi chiaro. Uno è un campione. Sarà partito con il freno a mano tirato ma resta un campione. L'altro è un ragazzotto che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo e che in maniera un po' troppo esuberante si è detto convinto di aver "ridotto il gap" rispetto al compagno/rivale. Non basteranno, probabilmente, due carriere a Bisseck per ridurre il gap con Pavard.

Quindi, se Pavard viene ammonito al 60', si può anche evitare di sostituirlo al 62' come se fosse un ragazzino non in grado di controllarsi da ammonito. E si può anche evitare di pensare che uno valga l'altro. Uno è il titolare, l'altro si sta dimostrando un'ottima riserva. Ma i galloni di co-titolare sono ancora ben lontani.

L'Inter ritrovi fame e umiltà. Niente è compromesso. Ma la ferita del presunto 8-2 che diventa 4-4 deve sanguinare. E tanto. Bisogna suturarla con fatica e risultati. Il tempo delle esibizioni è finito.