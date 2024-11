In primis perché da addetto ai lavori dovrebbe conoscerne i meccanismi, in secondo luogo perché se avesse partecipato agli incontri organizzati avrebbe avuto l’opportunità di manifestare a chi di dovere i punti di criticità.

Ciò che ha stupito poi è l’episodio in sè, perché non stiamo parlando di un errore marchiano come ne sono capitati peraltro in queste giornate ( ad esempio Empoli-Napoli con Politano protagonista) Cosa significa questo? Che dietro c’è una strategia ben precisa: un tentativo neanche troppo celato per mettere pressione sull’Inter con gli acerrimi nemici Marotta e Ausilio.