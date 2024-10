Gli Azzurrini del ct Nunziata scendono in campo per blindare il primo posto e garantirsi il pass per l'Europeo di categoria

Ultima gara di qualificazione per i prossimi Europei di categoria per l'Italia U21: gli Azzurrini di Nunziata, a cui basta un pareggio per garantirsi il primo posto nel girone A, ospitano al "Nereo Rocco" di Trieste l'Irlanda. Grande rappresentanza di calciatori di scuola Inter: a guidare l'attacco ci sarà Francesco Pio Esposito, supportato da capitan Gnonto. In difesa spazio a Zanotti, con Casadei in mezzo al campo. Calcio di inizio alle ore 18:30.