Beatrice Merlo, difensore dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Juventus: "Un risultato penso giusto, le due squadre sono le uniche a non aver ancora perso, e hanno dimostrato che stanno lottando per la testa del campionato. Siamo qui per competere con le squadre che negli anni passati hanno vinto il campionato o comunque si sono posizionate sopra di noi. Stiamo dimostrando sul campo che la stiamo facendo, siamo contente per questo.