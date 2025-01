Sfida al vertice per le nerazzurre, seconde in classifica, che affrontano in trasferta le bianconere capoliste

Inizia il countdown per l'importantissimo big match di campionato, valido per la 16ª giornata. Dopo la vittoria di misura in casa contro il Como, l'Inter Women è pronta a tornare di nuovo in campo. Le nerazzurre si preparano ad affrontare in trasferta la capolista Juventus, gara in programma venerdì 24 gennaio alle ore 18:30. La sfida è fondamentale e potrà essere decisiva in ottica primo posto. La squadra di Gianpiero Piovani occupa in questo momento la seconda posizione con 34 punti, mentre le bianconere sono prime con 38 punti.