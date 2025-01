I rossoneri vincono non senza fatica contro i rossoblu: ai quarti di finale andrà in scena il derby di Milano

Vince non senza faticare il Milan di Federico Guidi, che batte il Genoa solamente dopo i calci di rigore e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, dove affronteranno l'Inter di Andrea Zanchetta, che poche ora prima aveva superato il Bologna per 1-0 ( gol decisivo di Venturini ).

I rossoneri vanno in svantaggio dopo soli 5 minuti: ospiti in gol con Papastylianou. I padroni di casa reagiscono e trova la rete dell'1-1 grazie a Liberali, che non sbaglia dagli 11 metri. Il punteggio non cambia fino al 90', si passa alla lotteria dei calci di rigore: Milan impeccabile con Bonomi, Hodzic, Liberali e Perin, Genoa che paga caro gli errori di Arata e Fazio.