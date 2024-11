Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Cesena: fuori Cocchi e Quieto

La Primavera nerazzurra torna di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali: ecco le formazioni ufficiali per il match col Cesena

La Primavera nerazzurra torna di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali. L'Inter si appresta a sfidare il Cesena nella 12ª giornata del campionato Primavera. I nerazzurri si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 21 punti, a -1 dalla vetta. Una classifica che è cortissima e che vede oltre alla squadra di Zanchetta altre cinque squadre in un punto. I romagnoli sono invece al terzultimo posto con 11 punti.