Lautaro Martinez non prenderà parte alla spedizione dell'Inter al Bentegodi contro il Verona nel match in programma alle ore 15.

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, l'attaccante nerazzurro ha già fatto rientro a Milano a causa di una febbre che lo ha colpito in queste ore e che lo mette dunque fuori gioco per la delicata sfida contro la squadra di Zanetti. Probabilmente, secondo le indiscrezioni della vigilia, Lautaro non sarebbe partito titolare in attacco (favoriti Correa e Thuram), ma sarebbe stato sicuramente utile a gara in corso in caso di necessità.