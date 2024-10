Matteo Cocchi parla ai microfoni di FCIN1908.it dopo la vittoria dell’Inter Primavera per 3-2 contro lo Young Boys in Youth League

Matteo Cocchi parla ai microfoni di FCIN1908.it dopo la vittoria dell’Inter Primavera per 3-2 contro lo Young Boys in Youth League . Queste le sue dichiarazioni:

“Un voto a me e alla squadra? Non voglio dare un voto a me stesso, lo do alla squadra, un voto eccellente, 8,5/9. Qualcosa da migliorare c’è sempre, ma è stata una grande prova, di forza. Siamo usciti alla grande dalle difficoltà.