Dalla Roma allo Young Boys, con sette cambi di formazione. Simone Inzaghi rivoluziona l’undici titolare dell’Inter in Champions League, come appreso da FCIN1908.it. Conferma per Sommer in porta, in difesa due novità: de Vrij al centro e Bisseck sul centro-sinistra, con Pavard a completare il terzetto.