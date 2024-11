Percorso netto per i nerazzurri di Zanchetta, a punteggio pieno in Europa dopo aver vinto le prime 4 partite

Grande traguardo per l'Inter Primavera che, dopo aver battuto l'Arsenal con un entusiasmante 4-1, conquista il pass per la fase a eliminazione diretta di Youth League con 2 giornate di anticipo. Un percorso fin qui perfetto per i nerazzurri di Zanchetta, che hanno vinto tutte le prime quattro giornate della manifestazione europea: primo posto in solitaria a punteggio pieno con 12 punti e miglior attacco con 15 gol segnati.