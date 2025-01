"Fa piacere a tutti gli allenatori non prendere gol, la solidità è uno di quegli aspetti importanti. Ci sono tanti segnali positivi anche individuali come attenzione, capacità di leggere certe situazioni. Quando non prendi gol tutto questo è amplificato, vuol dire che i nostri ragazzi stanno crescendo. Siamo contenti".

Protagonista assoluto di oggi è Topalovic, cresciuto tantissimo rispetto a questa estate al di là dei gol segnati.

"Il suo è un percorso non dico naturale, perchè non si possono dare per scontate certe cose, abbiamo visto in passato giocatori dai quali ci si attendeva una certa crescita e poi è venuta meno. Luka è un ragazzo intelligente, si è messo a lavorare tanto, ha capito il contesto abbastanza velocemente. All'inizio è stato un po' difficile per lui capire le richieste, ci voleva del tempo: adesso ci possiamo godere la sua qualità. Ha ancora ampi margini di miglioramento, è un giocatore che riteniamo importante ma ne abbiamo anche tanti altri. In questo momento Luka sta facendo ottime cose".

Tanti ragazzi ultimamente stanno ricevendo convocazioni in Prima Squadra: come state vivendo questo momento?

"Penso che per i ragazzi sia una cosa incredibile avere la possibilità di vivere certe situazioni, essere a contatto con la Prima Squadra, vedere campioni, rubare qualcosa da loro. Poi è chiaro che nella nostra gestione a volte magari ci manca qualcosina, a volte abbiamo un giocatore altre volte no, ma questo è il nostro obiettivo, vogliamo che più ragazzi possibili possano annusare l'ambiente della Prima Squadra. Egoisticamente li vorresti tutti, ma siamo il settore giovanile e non dobbiamo mai perdere il focus, che è quello di preparare i ragazzi per il calcio dei grandi".