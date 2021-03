Accardi: “Juve, problema CR7: pensa solo ai suoi trofei. Pirlo? Meglio uno…”

Le dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell'operatore di mercato Beppe Accardi sulla Juventus e sulla prossima sessione

Alessandro De Felice

Beppe Accardi, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della situazione in casa Juventus e del prossimo mercato estivo: "Sarà un mercato migliore rispetto a gennaio. Ma non scoppiettante come in passato".

CR7 alla Juve ha deluso le aspettative?

"Nessun discute quello che rappresenta Cristiano Ronaldo. Ma è ovvio che un giocatore del genere in un ambiente che vive di equilibri crea squilibri. E così la Juve ha avuto dei problemi. Cristiano era arrivato per fare vincere la Champions alla Juventus, ma sembra che faccia più la corsa a vincere i suoi trofei piuttosto che far diventare la Juve una squadra in grado di vincere la coppa".

Vede il suo futuro ancora alla Juventus?

"Per quello che è il suo stipendio oggi non so quanti possano permetterselo. Potrebbe però andare in Qatar dove diventerebbe il testimonial dei Mondiali. Andare via comunque vorrebbe dire quasi lasciare da sconfitto".

Per Pirlo la prima stagione non sta andando benissimo...

"Sarebbe stato difficile per qualsiasi allenatore. Alla Juve sono mancati giocatori importanti. Col senno di poi è facile mettersi lì a sparare. La Juve deve lavorare per ritrovare equilibrio e ripartire per riaprire un ciclo".

I bianconeri devono ripartire da Pirlo?

"Non l’ho mai visto lavorare, però un allenatore con più esperienza sarebbe auspicabile".