Agnelli: “Operato bene: rilievi non giustificati. Juve viene prima di tutto e tutti”

Il giorno dell'ultima assemblea degli azionisti presieduta da Andrea Agnelli è arrivato, quella chiamata ad approvare il tormentato bilancio 2021/2022. Ecco le sue dichiarazioni: “La decisione di lasciare la carica di presidente non è stata facile. Mi sono sempre impegnato al massimo per ottenere i migliori risultati dentro e fuori dal campo e sono stati risultati straordinari. È stata una decisione che ho assunto in modo convinto e in piena serenità.