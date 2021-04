Alessandrelli: “Juve? Non si sa chi sono i titolari. L’Inter gioca con…”

Le parole dell'ex portiere bianconero a proposito delle difficoltà e della confusione di Pirlo e i suoi

Giancarlo Alessandrelli, ex portiere della Juventus, ai microfoni di TMW ha parlato delle difficoltà della squadra di Pirlo. Queste le sue parole: "E' come un motore che fa rumore e non capisci quale sia il guaio. Spero di arrivare in Champions, ma comincia a essere dura. Mi auguro che Ronaldo finisca la pausa caffè e che torni a darci una mano. E' l'unico con qualche invenzione".

"Vorrei vedere fossero contenti lui e il club... Non dico sia un'esperienza negativa la sua, ma quasi; per fare l'allenatore serve esser preparati. E' stato una grande giocatore, forse è anche un bravo tecnico dopo un anno ma non avendolo mai fatto ha creato qualche problema. La vita poi ti presenta il conto e ora è salato. Ripeto, non siamo squadra e non so quali siano i titolari; l'Inter ad esempio gioca con 13 giocatori, sono sempre quelli... Noi invece con 65 giocatori... Non sai chi è titolare e chi no e questo non è formativo, non coagula il gruppo. Probabilmente questo è anche il motivo per cui giocano a sprazzi, un tempo si e uno no. Non sono contento di Pirlo ma mi auguro possa aver imparato dai propri errori".