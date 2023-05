Allegri: “Juve vuole consolidare secondo posto. I cartellini degli imprevisti…”

«Considero sempre importante la partita che arriva. E vincere stasera serve a preparare per il meglio poi la gara del giovedì di Europa League. Poi abbiamo un obiettivo chiaro, consolidare il secondo posto». Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , prima della partita con la Cremonese ha parlato degli obiettivi che restano ancora a portata di mano per la sua squadra nelle ultime gare del campionato, a prescindere da quello che poi decideranno i giudici.

«Non è facile questa sera con la Cremonese che è una squadra bella tosta aumentare il vantaggio in classifica. La squadra ha fatto finora bene, abbiamo momenti difficili per tutti gli imprevisti che ci sono stati in campionato. Speriamo di aver finiti i cartellini del monopoli degli imprevisti, speriamo perché potrebbero essercene ancora un paio», ha sottolineato il tecnico bianconero.