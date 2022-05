Allegri: “Un anno senza vincere è umano. Mercato? Ora tutti dicono…”

Massimiliano Allegri ha parlato prima della gara contro la Fiorentina a Sky Sport e fatto un bilancio della stagione

Alessandro Cosattini

Massimiliano Allegri ha parlato prima della gara contro la Fiorentina a Sky Sport. "Scarichi no, ma la stagione si è conclusa. Però giocare qui è bello, troviamo un ambiente caldo, la Fiorentina può ancora andare in Europa. Cercheremo di fare risultato, fare brutte figure non va bene".

SCELTE - "Li ho portati tutti, ma ad esempio Morata è in panchina e non è disponibile, ha una cosa al dente, non può giocare. Vlahovic non sta benissimo, Cuadrado nemmeno. Con De Sciglio fuori, De Ligt fa il terzino".

BILANCIO - "Intanto sul bilancio della stagione il lavoro è stato buono. Non abbiamo centrato lo Scudetto ma sapevamo non fosse facile. Abbiamo perso una finale di Coppa Italia, abbiamo fatto una buona Champions. E' fisiologicamente umano che un anno puoi non vincere: dispiace ma l'obiettivo minimo è la Champions. Sul mercato, adesso tutti dicono 'arriva uno o l'altro': avremo il tempo per sistemare la squadra".