Allegri: “Per il Napoli domani molto importante. Io alleno per sbaglio, Spalletti il top”

Massimiliano Allegri presenta il big match di domani contro il Napoli: ecco le parole dell'allenatore della Juve in conferenza

Alessandro Cosattini

Massimiliano Allegri presenta il big match di domani contro il Napoli. Ecco le parole dell'allenatore della Juve in conferenza stampa: "La squadra sta abbastanza bene, abbiamo fatto tre giorni di lavoro e siamo in buone condizioni. L'obiettivo in campionato è entrare nei primi quattro posto, dobbiamo vedere domani.

I rientri dovrebbero essere imminenti. Cuadrado da martedì dovrebbe essere con la squadra, potrebbe essere l'unico a esserci col Monza in Coppa Italia. Gli altri (Bonucci, Vlahovic, Pogba e De Sciglio, ndr) in coppa no, ma stanno meglio e siamo fiduciosi, vedremo per l’Atalanta.

Napoli? È una partita all'interno di un campionato in cui arriviamo da risultati importanti, il Napoli lo stesso. Domani sarà non decisiva ma molto importante per loro. È più importante per loro che per noi. Noi dovremo giocare una partita con grande tecnica e intensità, è uno scontro diretto. È la squadra più forte del campionato in questo momento.

Spalletti? Ho grande stima di Luciano. È talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo. Lui è il migliore ad allenare e a insegnare. Io faccio allenatore per sbaglio, dovevo fare un'altra roba.

Agnelli? I risultati parlano per lui. Io personalmente lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di allenare la Juventus".