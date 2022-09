Allegri: “Provate a togliere a Inter e Milan 5 titolari e poi vediamo…”

Massimiliano Allegri prova a difendersi attaccando. Intervistato da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, il tecnico della Juve si è lamentato per i tanti giocatori assenti nella sua squadra in questo momento. Il paragone, inevitabile, è con Inter e Milan, rivali di sempre.

"Ci sono difficoltà oggettive, le conosco, non alleno da un giorno e ho sempre sbagliato poco. Ma ripeto, questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari, poi vediamo se vanno in difficoltà. Io adesso ho mezza squadra titolare fuori. Mezza squadra esatta", si è lamentato Allegri.