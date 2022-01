Allegri: “Scudetto? Inter nettamente favorita, possono perderlo solo loro”

Massimiliano Allegri è convinto che la squadra nerazzurra non sia solo favorita ma largamente favorita per lo scudetto

"L'Inter è la squadra nettamente favorita per lo scudetto, non me ne voglia Inzaghi ma possono perderlo solo loro. E noi dobbiamo fare un passo alla volta". Cosi' il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla corsa al titolo e sul proseguimento di stagione dei suoi. "Dobbiamo trovare una nostra velocita' di crociera, cominciamo con il vincere la prima dell'anno nuovo", ha aggiunto.